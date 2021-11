Sidder på Torvet indtil valget: Unge strejker for klimaet

Kommunerne har også indflydelse

Og selvom der er langt fra Biden, Frederiksen og Macron i Glasgow til Torvet og kommunalpolitikerne i Silkeborg, så mener demonstranterne, at det giver mening også at have et kommunalt fokus, når det gælder klimaforandringer.



- Danmarks kommuner har årligt et budget, der svarer til at bygge 10 storebæltsbroer. Så når man snakker om, at kommunerne ingen forskel kan gøre, så er det faktisk ikke rigtigt.