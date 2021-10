Stoffer i tatoveringsblæk bliver snart forbudt – og hvad gør tatovørerne så?

Han siger, at de omtalte stoffer kan give cancer, men det gør de ikke i tatoveringer. Det er blandt andet fordi det kun er én gang, man får dem ind – modsat rygning, som man gør flere gange og ofte dagligt – og det er i små mængder.

I forhold til at udvikle kræft er der altså ikke noget ved de pigmenter, som tatovører bruger nu, der gør, man skal frygte at få kræft.

- De har andre risici som for eksempel allergier, men de er ikke omfattet af de nye regler. Så de problemer, vi ser nu, ser vi også efter 4. januar, siger Jørgen Serup.

Kritik af Miljøstyrelsen

En del af problemet for danske tatovører er, at de nye farver, der ikke skulle indeholde de snart forbudte stoffer, ikke er at finde på den officielle liste over tilladte farver. Den kaldes CTL-listen, fortæller Frank Rosenkilde.

- De nye regler har været længe undervejs, og vi har været klar over, at de var komme. Men ikke, at de ville være så grelle, siger han.

Miljøstyrelsen bakker op om EU-direktivet, men kan lørdag ikke stille op til interview. Styrelsen siger dog, at man vil indkalde tatovørerne til møde om, hvordan erhvervet skal drives fremover.