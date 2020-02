AGF trækker fra forfølgerne med sejr i forårspremieren

Lokalopgør aflyst - risiko for at ødelægge banen

AGF har tocifret millionoverskud for første halvår

Otte dage senere end ventet spillede AGF forårspremiere i 3F Superligaen, da AC Horsens mandag blev besejret på udebane med 2-1.

AGF's første kamp skulle have været spillet d. 16. februar, men grundet dårlige baneforhold blev hjemmekampen mod Randers udsat.

Der var derfor lagt op til en vigtig kamp for begge mandskaber, hvor Horsens skulle revanchere onsdagens 0-6-nederlag til FC Nordsjælland.

Noget at leve op til

Aarhusianerne havde noget at leve op til efter et flot efterår, og her skulle AGF-fløjen Mustapha Bundu vise sig afgørende.

Horsens-forsvaret kunne ikke stå imod den hurtige kantspiller, der var manden bag AGF’s to scoringer.

Med sejren er AGF på tredjepladsen nu fire point foran Brøndby med 39 point efter 21 kampe. Brøndby har 35 point for 22 kampe.

Patrick Mortensen scorede kampens første mål for AGF. Foto: Henning Bagger - Ritzau/Scanpix

Kampens begyndelse blev en rodet affære, men efter 14 minutter fandt AGF tilbage til noget af det, der fungerede godt i efteråret.

Et hårdt, fladt indlæg fra Mustapha Bundu endte for fødderne af en fri Patrick Mortensen, der med lethed prikkede gæsterne på 1-0.

Efter scoringen var AGF bedre på bolden, men det forhindrede ikke hjemmeholdet i at udligne.

I det 34. minut sprang Horsens-forsvarer Malte Kiilerich højt efter et hjørnespark og pandede bolden i kassen.

Hurtig føring i anden halvleg

AGF indledte anden halvleg med mest boldbesiddelse, og i det 55. minut tog gæsterne endnu engang føringen.

Mustapha Bundu sendte igen et fladt indlæg ind i feltet, hvor AGF-backen Casper Højer Nielsen udnyttede en dårlig clearing i Horsens-forsvaret og bragte AGF på sejrskurs.

Hjemmeholdet havde muligheden for at bringe sig tilbage i opgøret, men målene udeblev, og Horsens forbliver derfor på Superligaens 11.-plads med 25 point.

AC Horsens kæmpede til det sidste, men det var ikke nok. Foto: Henning Bagger - Ritzau/Scanpix