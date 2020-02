Akut lægemangel – sådan ser det ud i din kommune

I Østjylland ser det værst ud i Syddjurs Kommune. Her er Her er antallet af praktiserede læger faldet fra 27 til 22. Foto: Thomas Lekfeldt - Ritzau Scanpix

Der er tryk på i venteværelset hos flere lægepraksisser her i landsdelen.

Siden 2012 er Østjylland nemlig blevet 11 praktiserende læger fattigere, og det betyder, at landsdelen er gået fra at have 541 til 530 praktiserende læger.

Det viser helt nye tal fra PLO – Praktiserende Lægers Organisation. Tal, som formanden for PLO mener er meget bekymrende, og samtidig kalder på en akut plan for det nære sundhedsvæsen.

Det er meget bekymrende tal og også et større fald end forventet. Den udvikling er en potentiel katastrofe for planerne for det samlede sundhedsvæsen. Christian Freitag, formand, PLO

- Det er meget bekymrende tal og også et større fald end forventet. Den udvikling er en potentiel katastrofe for planerne for det samlede sundhedsvæsen, hvor man jo med de højtspecialiserede supersygehuse har nedlagt mange sengepladser, og regner med at vores del af sundhedsvæsenet står klar til at gribe patienterne, siger formanden for PLO, Christian Freitag og fortsætter:

- Det bliver sværere og sværere, og hvis der ikke snart kommer en plan og nogle hurtige beslutninger for det nære sundhedsvæsen, så kan man godt pakke ambitionerne langt væk, siger han.

VIDEO: Når patienterne bestiller tid i lægehuset i Grenaa, bliver de i første omgang tilset af en sygeplejerske. Her er det sygeplejerske Brit Inge Vohnsen, der tilser en patient. Indslaget er fra 7. december 2018.

Værst i Syddjurs Kommune

I Norddjurs Kommune er man gået fra at have 26 til 22 praktiserende læger.

Værst ser det dog ud i Syddjurs Kommune. Her er antallet af praktiserede læger faldet fra 27 til 22, og i samme periode har kommunen fået 1147 flere borgere.

Her kan du se, hvordan udviklingen i antallet af praktiserende læger har været i din kommune.

Det faldende antal af læger, mærker den praktiserende læge Birgitte Borup, som har lægepraksis i Rønde.

Det betyder, at patienternes valgmuligheder er blevet færre. De kan ikke altid få en læge i nærheden af, hvor de bor, og de kan heller ikke bare skifte til en anden læge, hvis de ikke kan lide den, de har. Birgitte Borup, praktiserende læge, Rønde

- Jeg oplever det både ved, at der er flere praksisser, der lukker, og også at der er et større pres på den enkelte praksis. Det betyder, at patienternes valgmuligheder er blevet færre. De kan ikke altid få en læge i nærheden af, hvor de bor, og de kan heller ikke bare skifte til en anden læge, hvis de ikke kan lide den, de har, siger Birgitte Borup til TV2 ØSTJYLLAND.

Birgitte Borup har været praktiserende læge i 15 år, og hun har oplevet problemet som værende tiltagende de seneste år.

Birgitte Borup har lægepraksis i Rønde, og de seneste år har hun mærket, at presset bliver større.

Læger skal tvinges i almen praksis

Tendensen med mangel på praktiserende læger, får de konservatives Mona Juul til at foreslå, at flere af landets lægestuderende skal uddannes i almen praksis.

Samtidig skal der generelt uddannes flere læger, mener hun.

VIDEO: De konservatives Mona Juul vil tvinge flere lægestuderende til at uddanne sig i almen praksis.

- Vi foreslår, at der skal 780 ekstra læger til. Det er præcis det, der skal til, og det er også det antal, PLO anslår. Vi skal op og have omkring 5.000 praktiserende læger, og det er simpelthen det, der skal til for at løse den kæmpe byrde, der ligger lige nu i forhold til ikke at have en læge, siger Mona Juul, der er medlem af Folketinget for de Konservative, til TV2 ØSTJYLLAND.

Region Nordjylland og Region Sjælland er de to regioner, der har oplevet det største fald i antallet af praktiserende læger.

