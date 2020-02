Grov tone i byråd - politikere anklaget for racistiske udtalelser

Tidligere på året var borgerne i Randers på gaden for at demonstrerer mod racistiske udtalelser.

- Man skal ikke fremstille en enkel religion som værende det eneste saliggørende, når vi allesammen kan åbne enhver tvkasse, og se på kvindeundertrykkelse, stening, homofobi, menneskerettigheder og sharialov.

Sådan lød det den 3. februar under et byrådsmøde i Randers fra DF’eren Frank Nørgaard, hvor politikerne var i færd med at diskutere religionsundervisning.

Under mødet lagde Frank Nørgaard vægt på, at folkeskolelærer skal huske at fortælle, om det han kalder de dårlige sider ved islam i religionstimerne.

Det er især hånende og nedsættende bemærkninger om muslimer fra det parti, og det kan vi ikke have. Mogens Nyholm, Radikale Venstre, Randers Byråd

Disse udtalelser har fået byrådsmedlemmet Mogens Nyholm fra de Radikale til at reagere, og nu vil han have en uafhængig jurist til at gennemgå straffelovens racismeparagraf med kommunens politikere.

- Det er desværre nødvendigt. Især i den her valgperiode er tonen blevet langt værre fra et bestemt parti, Dansk Folkeparti. Det er især hånende og nedsættende bemærkninger om muslimer fra det parti, og det kan vi ikke have, siger Mogens Nyholm til TV2 ØSTJYLLAND.

Dreng i bededragt startede debatten

DF'erne Frank Nørgaard og Nick Zimmermann har senest været i vælten i forbindelse med et billede, som Nørrevangsskolen havde lagt på Facebook den 17. januar 2020.

Billedet forestillede en dreng i 4. klasse, som stolt poserede foran en planche med arabisk skrift. Drengen var iført en muslimsk bededragt og i opslaget stod der:

- I 4. b har vi i religion arbejdet med islam, og i dag viste Hadi tøj, som man har på, når man beder.

Det faldt byrådsmedlem Frank Nørgaard så meget for brystet, at han til Facebook-opslaget skrev:

- Helt kort... det her får konsekvenser.

”Vi skal holde fast i ytringsfriheden”

Hvem det ender med at få konsekvenser for må tiden vise, men lige nu er pilen altså rettet mod Frank Nørgaard selv.

Men ytringsfrihed skal ikke undertrykkes, mener DF’er Frank Nørgaard.

Jeg synes, det er kedeligt, at det er kommet dertil, at vi i Dansk Folkeparti ikke må udtrykke vores meninger og komme frem med vores synspunkter. Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti, Randers Byråd

- Jeg synes, det er kedeligt, at det er kommet dertil, at vi i Dansk Folkeparti ikke må udtrykke vores meninger og komme frem med vores synspunkter, uden at man skal sidestilles med, at man overtræder racismeparagraffen, siger Frank Nørgaard til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Vi har ikke brug for en opdatering på racismeparagraffen. Hvis vi havde overtrådt racismeparagraffen, var der nogle, der ville have gjort os opmærksom på det, så det har vi overhovedet ikke brug for, siger Frank Nørgaard.

Frank Nørgaard mener ikke, at hverken ham selv eller byrådskollegaerne har behov for at få gennemgået racismeparagraffen. Foto: Bjarne Lüthcke - Ritzau Scanpix

Den radikale politiker, Mogens Nyholm, holder dog fast i, at ham og hans byrådskollegaer bør få gennemgået og genopfrisket straffelovens racismeparagraf.

- Den her racisme kommer snigende over alt i Europa, så den kan også komme snigende ud i den almindelige befolkning, for de tænker, at hvis man kan sige sådan nogle skældsord i byrådet, så kan vi også tillade os at gøre det, siger Mogens Nyholm til TV2 ØSTJYLLAND.

Står det til Mogens Nyholm fra Radikale Venstre, så skal byrådet have gennemgået racismeparagraffen.

Hvorvidt byrådet i Randers ska have en lektion i racismeparagraffen eller ej, bliver afgjort på næstkommende byrådsmøde den 2. marts.