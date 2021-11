Vanvidsbilist bragede over for rødt fem gange - blev til sidst fældet af politihund

Derefter snusede hunden sig frem til den 18-årige, som gemte sig i en grøft.

Manden blev bagefter anholdt af hundeføreren og kørt til politistationen.

Behandles som vanvidskørsel

Det viste sig, at manden ikke havde noget kørekort.

Derfor er han foreløbigt sigtet for kørsel uden førerret, for ikke at efterkomme politiets anvisninger, for at køre fem gange over for rødt, for at køre for stærkt og for at stikke af fra et færdselsuheld.