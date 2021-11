To mænd stak rockerlærling med kniv - men ville ikke dræbe ham

Retten vurderer, at der er tale om et personopgør, ikke et bandeopgør. Derfor kan man ikke bruge en særlig bandeparagraf, der kan fordoble straffen.

Efter at nævningetinget har afsagt skyldkendelse skal anklager og forsvarsadvokater nu komme med deres syn på, hvilken straf det skal udløse.

Det er endnu uvist, om der afsiges dom søndag.