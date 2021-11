Knivoverfald på rockerlærling udløser fængsel og opholdsforbud

Anklageren argumenterede for en straf på op mod seks års fængsel til de to mænd.

Han erkender, at udfaldet ikke blev helt som ønsket.

- I den her sag har vi da fået et gok i hovedet. Retten har set mange af ting anderledes end os. Eksempelvis om det var påregneligt for de tiltalte, at forurettede ville dø som følge af knivstik.

- Og så er bandeparagraffen nogle gange svær at løfte bevisbyrden for, siger Jesper Rubow.

De to mænd er også idømt forbud mod at opholde sig i Brabrand. Tarak Khaled Ghoneim, der blev idømt tre års fængsel, er idømt et forbud mod at opholde sig i Brabrand i fem år.

Den medtiltalte er idømt et forbud mod at opholde sig i Brabrand i tre år.

De to dømte oplyser via deres forsvarsadvokater, at de modtager dommen.

En formodet medgerningsmand på 25 år er fortsat på fri fod. Politiet efterlyser ham internationalt, og manden er varetægtsfængslet in absentia.