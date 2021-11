16-årig lagt i kunstig koma efter motorcykelulykke

Ifølge vagtchefen modtager den 16-årige behandling på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Den kvindelige bilist er ikke kommet til skade.

- Vi kender ikke umiddelbart hans tilstand. Men han er lagt i kunstig koma. Det er noget, man gør for at forsøge at stabilisere ham, siger vagtchef Flemming Lau natten til mandag til Ritzau.

De pårørende til den 16-årige er underrettet.