Erik sad hele dagen uden at få mad: Nu råber enken op

Hun mener ikke, at det er eftertragtet at arbejde i hjemmeplejen længere.

- Det handler om, at man ikke kan rekruttere folk til faget mere. Det er ikke et eftertragtet fag længere, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor opfordrer hun politikerne til at handle.

- De skal give os nogle flere hænder og hjælpe os med at gøre faget mere attraktivt, siger Hanne Knudsen.

Udvalgsformand medgiver udfordringer

Vi tager SOSU-assistentens bøn om flere hænder og mere attraktive arbejdsforhold med ind på rådhuset i Silkeborg.



Her erkender formanden for Sundheds- og Ældreudvalget, Gitte Willumsen (K), at der er store udfordringer med at skaffe nok kvalificeret personale.

- Vores udfordring er at finde medarbejdere og i særdeleshed vikarer. Og med den ressourcetildeling vi har, har det desværre ikke altid været muligt at lave sidehåndsoplæring på vores vikarer, så derfor kommer vi i den her rigtig ubehagelige situation, siger Gitte Willumsen til TV2 ØSTJYLLAND.