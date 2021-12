Universitet samler flere hundrede til eksaminer: - Det er forrykt

Også i et Facebook-opslag af Aarhus Universitet, der opdaterer om, at eksaminerne vil blive afholdt som planlagt indtil januar, hvor de fleste vil blive afholdt online, udtrykker de studerende deres utryghed.

"Så uansvarligt at fortsætte fysiske eksamener. Det hjælper jo ingenting at gøre eksamener online til januar. Det kan på ingen måde komme bag på AU at det kunne ske. Det sætter de studerende i en ekstremt uheldig situation hvor de skal vælge at gennemføre eksamen lige op til jul med den risiko det indebærer eller de skal vælge at bruge et forsøg på at blive hjemme og passe på sig selv og sine nærmeste," skriver en studerende, mens en anden bakker op:



"Det her er helt uacceptabelt fra AU’s side. Corona burde ikke komme bag på dem, og en plan B burde for længst have været forberedt."