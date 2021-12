Byrådsmedlem kendt skyldig

Her valgte Bjarne Overmark dog at sprede personfølsomme oplysninger, nærmere beskrevet navne på sigtede i sagen, til 16 modtagere, herunder fem medier i Aarhus og Randers, hvorfor anklagemyndigheden rejste tiltale til byrådsmedlemmet for at sprede personfølsomme oplysninger.

I anklageskriftet erfarer Randers Amtsavis, at et uddrag lyder som følgende:

"Han er tiltalt for at have misbrugt sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, idet han har videresendt en mail til 16 modtagere, hvori han offentliggjorde navnet på en tidligere sigtet og mellemnavnet på forurettet i en sag om overtrædelse af straffelovens kap. 24 om seksualforbrydelser. Desuden har han opfordret til offentliggørelse af oplysningerne i e-mailen."