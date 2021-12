Flertal vil suspendere behandlingsgarantien på de danske sygehuse

Men i den nuværende situation er det nødvendigt, siger han.

- Det er klart, at det kommer til at gå ud over nogle. Det er jo en konsekvens af, at vi har et sundhedsvæsen, der er belastet, og at vi står med en risiko for en stigning i antallet af nyindlagte patienter.

- Når vi har sådan en kapacitetsudfordring, er det bare afgørende, at de patienter, der har mest brug for hjælp, er dem, der får behandling først, siger han.