Fremover kan en pcr-test kun bestilles en uge i forvejen

Derudover fastslår styrelsen, at pcr-test kun benyttes, hvis du har symptomer, er nærkontakt eller er testet positiv med hurtigtest eller selvtest.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed skriver videre, at det på grund af den store efterspørgsel på pcr-tests anbefales, at nære kontakter nu kun pcr-testes på fjerdedagen, og tager kviktest på sjettedagen.