Nu bliver pladsbilletter alligevel gratis - men først efter jul

Men på den anden side af juledagene kan passagerene igen kvit og frit booke pladsbilletter, når de rejser med tog.

Passagerer er derfor nødsaget til at betale 30 kroner for en pladsbillet eller 10 kroner for en pendlerplads en uges tid endnu.

- ​Fra 27. december, vil det være gratis at bestille pladsbilletter, men vi vil gerne sikre os, at de julerejsende kan stole på, at de kan komme frem og tilbage, og derfor holder vi fast i den nuværende model til og med 2. juledag, siger Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB, til TV 2.

Udover kravet om pladsbillet i bestemte tog er det nu obligatorisk at have coronapas i fjernbusser og fjerntog.

Frygter hamstring i juledagene

Der er allerede godt gang i juletrafikken, og langt de fleste mennesker, der skal hjem til jul har allerede bestilt pladsbillet.

Det fortæller Tony Bispeskov.

- Men i samme øjeblik en pladsbillet er gratis, risikerer vi en situation, hvor folk, der ikke har fået en billet, ikke kan komme hjem til jul, fordi folk hamstrer billetter, siger Tony Bispeskov.