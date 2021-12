Så meget koster test- og vaccinationscentrene

Derudover peger regionsrådsformanden på, at udgifterne til testcentrene er steget fra 82 mio. kr. til 375 mio. kr.

- Og så har vi jo haft tolv måneder med Covid-19 i 2021, hvor vi i 2020 først fik udgifter omkring marts, siger Anders Kühnau.

Men selvom udgifterne er Region Midtjyllands, så er det aftalt mellem regeringen og Danske Regioner, at regionerne skal kompenseres for merudgifterne til corona i 2021, ligesom de blev det i 2020.

Det er altså i sidste ende staten, der står for coronaregningen.

5,8 milliarder kroner for kviktest

Udover sine egne udgifter står Region Midtjylland også på vegne af hele landet for de udgifter, der er i forbindelse med at hyre private aktører til at sørge for antigentest (i Region Midtjylland er det Falck) samt tilvalgsordningen for vaccination (Practio).