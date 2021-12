De skriger på vaccinatører, men vil ikke ansætte alle: - Det er hyklerisk

For at gøre ansættelsesprocessen mere overskuelig har ansøgerne mulighed for at vælge sig ind på forskellige grupper. Én for dem, der har angivet, at de kan arbejde fra 0-15 timer, én for 15 til 20 timer, én for 20 til 30 timer og én for dem, der ønsker fuldtid.

Og det er fuldtidsgruppen, der bliver screenet først, fortæller Ditte Hughes. Det sker for at sikre, at der er gennemgående personer i vaccinationscentrene. Ansøgere, der har ønsket lave timetal, bliver også kontaktet, hvis der er huller i vagtplanen.

Men kan en fleksjobber få arbejde hos Region Midtjylland?

- Der er lige adgang for alle. Men det er en stor opgave at få mange borgere igennem for at blive vaccineret, hvis vaccinatørerne ikke kan være der i et længere tidsrum ad gangen. Så jeg kan sagtens forestille mig, at der er et af vaccinationscentrene, der har sagt, at de er mere interesserede i en, der kan arbejde mere end 15 timer, end en der kan arbejde otte timer, siger Ditte Hughes.