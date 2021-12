Statsministeriet indkalder til pressemøde kl. 14

Torsdag fortalte sundhedsmyndighederne, at smitten med covid-19-varianten omikron ifølge dem betyder, at der er behov for flere restriktioner for at inddæmme smitten julen over.

På Facebook skrev statsminister Mette Frederiksen (S), at hun "er ikke i tvivl om, at nye tiltag bliver nødvendige for at bryde smittekæder".