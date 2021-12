KL vil reducere hjemmehjælp for at hjælpe med sengepladser

- Der er bekymring for, at sygehuskapaciteten ikke kan følge med, og vi er dialog med regeringen om at stille kapacitet i form af 200-300 senge på landets plejehjem til rådighed.



- Det føler vi en forpligtelse til at gøre, men det kræver til gengæld, at vi via en nødbekendtgørelse kan reducere hjemmehjælpen og udskyde eller aflyse eksempelvis praktisk hjælp i form af rengøring og tilbyde færre bade end normalt, siger Jacob Bundsgaard, formand for KL og socialdemokratisk borgmester i Aarhus, til Jyllands-Posten.

- Fornuftigt at sætte andre opgaver til side

En nødbekendtgørelse giver mulighed for at ændre niveauet for hjælpen generelt, så den enkelte borger ikke skal vurderes individuelt, som det normalt sker, lyder det i avisen.

Jacob Bundsgaard fortæller, at en nødbekendtgørelse vil være en forudsætning for at kunne hjælpe med sygehusene.