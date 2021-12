Giver gratis pizzaer til læger og sygeplejersker

Tilbuddet gælder én pizza per læge eller sygeplejerske, der overfor restauranten kan kunne vise, at de arbejder på et sygehus. Bestillingerne skal laves på forhånd over telefon, og pizzaerne skal hentes i butikken i Hinnerup.

- Vi har tænkt på mange muligheder for at støtte, men vi endte på det her. Vi skal hjælpe hinanden. Det giver god mening, siger Bakr Sheikh Hasan.

Tilbuddet løber fra i dag, den 20. december, og to uger frem.

Det har blandt andet vakt glæde i den Hinnerups lokale Facebook-gruppe, hvor Cafe Castello mødes med stor ros.

'Det er det, man kalder god stil,' skriver en bruger blandt andet.