Udnyttede sin position til sex med klient: Forening glæder sig over opgør med hullet tilsyn

Det er på tide at tage et opgør med det forældede tilsyn med psykologer i Danmark.

Det mener Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykologforening.

Derfor glæder hun sig over, at regeringen nu vil undersøge, om man kan indføre en sundhedsfaglig autorisation af psykologer. Det sker på baggrund af sag fra Aarhus, hvor en mandlig psykolog er dømt for at have udnyttet sin position til at have sex med en klient.

Glæde over udsigt til bedre tilsyn

På den måde vil de blive underlagt de samme krav som eksempelvis læger og sygeplejersker.

- Vi er rigtig glade for, at man begynder at løse opgaven med at forbedre det tilsyn, der er omkring psykologer. Det har været tiltrængt i noget tid, og det har foreningen også arbejdet for, siger hun.

Meldingen kommer, efter at en mandlig psykolog fra Aarhus i oktober blev dømt ved landsretten for at have udnyttet sin position til at have sex med en klient.

Psykologen praktiserede, mens efterforskningen stod på. Det gjorde han også efter at have fået frataget sin autorisation, og indtil dommen faldt i landsretten.

Psykologen blev den 9. oktober i år kendt skyldig og idømt tre måneders ubetinget fængsel. Manden må efter den nye dom ikke virke som psykolog i fem år.

- Det har været så sej en kamp, og det er en kæmpe sejr at stå her i dag. Jeg er helt vildt lettet. Jeg er allermest lettet over, at han fra i morgen ikke må have flere klienter, og at han nu ikke kan gøre flere klienter fortræd, sagde den forurettede til TV2 ØSTJYLLAND i forbindelse med dommen i oktober.

Ringe mulighed for tilsyn i dag

Ifølge Eva Secher Mathiasen er der i dag ingen mulighed for at føre tilsyn med psykologer uden autorisation.

- Det er et problem, at der ikke føres tilsyn med psykologer. Det er også et problem, at i de få tilfælde, hvor en psykolog får frataget sin autorisation, der frasiger Psykolognævnet sig også muligheden for at føre tilsyn med psykologen, siger hun.

- Det er temmelig absurd, fordi det er i de tilfælde, at der er belæg for at skærpe tilsynet. Der bliver nødt til at være et offentligt tilsyn, der kan løfte den opgave.

Én har fået frataget autorisation

Siden 1994 er kun en enkelt psykolog blevet frataget sin autorisation i Danmark - nemlig manden, der blev dømt i oktober.

Det er dog ifølge Eva Secher Mathiasen ikke et udtryk for problemets begrænsede omfang. Det er i højere grad et udtryk for, at Psykolognævnet, der har beføjelserne til at inddrage autorisationer, har haft for dårlige arbejdsvilkår.

- Det handler både om rammerne, men også ressourcerne, som man tildeler nævnet. Og man er nødt til at sikre, at man har et tilsynssystem, som har ressourcerne til at handle effektivt i de tilfælde, hvor der er god grund til det, siger hun.

Formanden frygter, at der er flere brodne kar i standen af psykologer i Danmark.

- Virkeligheden er, at der er brodne kar iblandt os, som der er i alle andre brancher. Og vi har alle en interesse i, at der bliver luget ud, så borgerne kan have tillid til, at de trygt kan gå til psykolog, siger Eva Secher Mathiasen.

TV2 ØSTJYLLAND er bekendt med den forurettedes fulde navn, men af hensyn til cedkommende fremstår hun anonym i denne artikel.