Tre år efter glasset sprang: Storcenter genopbygger kæmpe akvarie

Dobbeltglas

Kim Schibler Østerhaab tør ikke lægge hovedet på blokken for, at akvariet ikke kan briste igen, selv om det skulle være usandsynligt uheldigt, men de har gjort alt, hvad der står i centrets formåen for, at det nye akvarie holder den forventede levetid på 25-30 år, forklarer centerchefen.

- Det har været en af de vigtigste ting for mig, at vi bygger et akvarie, der kan holde til noget. Før bestod akvariet af et lag glas på 19 millimeter. Nu bliver det to lag på 19 millimeter med en membran imellem, så er man så uheldig, at det ene glas går, holder det anden på vandet, forklarer centerchefen.