Restauratør i center: Det er mere end almindeligt svært

- Herude kommer folk direkte ind fra gaden, og der har jeg stor tvivl om, hvorvidt folk nu også har de her coronapas eller vacciner, siger Mark Vilhelmsen.

Han mener, at der er forskel på at skulle have coronapas for at gå til frisøren og for at foretage et restaurantbesøg. Derfor ser han gerne kravet om coronapas til restaurantbesøg afskaffet hurtigst muligt:

- Problemet er, at for at vi har en rentabel forretning herude, skal vi have en 200 til 250 spisende gæster igennem. Så der er hele volumen – hvis vi ikke kan få det skaleret op, så kan tingene simpelthen ikke løbe rundt.