Travlt på AUH: To nye COVID-19-klinikker er klar

Den nye klinik for børn skal modtage børn med vejrtrækningsbesvær, som er henvist af egen læge og under mistanke for at være smittet med COVID-19. Klinikken er for såkaldt stabile akutte patienter, hvor personalet skal afklare om vejrtrækningsproblemerne skyldes COVID-19 og beslutte om patienten skal indlægges eller ej. Foto: Tonny Foghmar