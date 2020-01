Taxachauffør afviste racistisk kunde: 'Den slags pis gider jeg ikke høre på'

Taxachaufføreren Jens Rossen gad ikke finde sig i racistisk kunde, så han og to medpassagerer blev afvist natten til lørdag. Foto: Jørgen Jessen - Ritzau Scanpix / Privat

Når den aarhusianske taxachauffør Jens Rossen fragter kunderne fra a til b, skal han ofte høre på lidt af hvert. Langt de fleste gange ignorerer han udtalelser, der eksempelvis er racistiske. Men fredag nat fik han nok.

På banegården i Aarhus satte tre unge mennesker sig en i taxaen, og turen startede godt med, at chaufføren tillod dem at medbringe deres indkøbte mad.

Om natten har langt hovedparten af taxachaufførerne fremmedklingende navne, og jeg blev mildt sagt rørt, da flere af dem kom og takkede mig, fordi jeg sagde fra. Jens Rossen, taxachauffør, Aarhus

Men én kommentar ændrede stemningen.

- Jeg fortalte, at maden skulle blive i poserne, og sodavanden skulle stå i kopholderen. Til det svarede den ene, at det var helt i orden, så længe de blev kørt af en dansker, fortæller Jens Rossen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bægeret var fyldt

Kommentarer af den slags hører han engang imellem, og oftest taler han det ned eller ignorerer det, men her var bægeret fyldt.

Læs også AGF-spillere mødt af racistiske tilråb - nu får de en undskyldning

'Den slags pis gider jeg ikke høre på', lød det prompte fra chaufføren. Og da den unge mand – på trods af formaninger fra en af vennerne – holdt fast i sin holdning, blev de alle tre bedt om at forlade taxaen.

- Min arbejdsplads er racismefri, og jeg var bare blevet træt. Mange siger ting som, at de gerne vil køre med en 'H.C. Andersen taxa' (udtryk kendt fra Klovn-serien om en hvid chauffør fra Danmark, red.), men det afviser jeg altid. Sådan noget har vi ikke, siger Jens Rossen.

Rørt af ros fra kollegaerne

Da han havde afvist de tre personer, kom den næste taxachauffør i rækken ved banegården frem for at høre, hvorfor han ikke ville køre med dem.

Forklaringen faldt i god jord hos de andre chauffører.

Det hænder, at en ældre dame siger noget lignende. Så plejer jeg at sige: 'Jamen, vi har skam kun danske chauffører i Aarhus Taxa - danske chauffører med alle mulige hudfarver' Kollega på Facebook

- Om natten har langt hovedparten af taxachaufførerne fremmedklingende navne, og jeg blev mildt sagt rørt, da flere af dem kom og takkede mig, fordi jeg sagde fra, fortæller Jens Rossen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg hørte siden, at de unge mennesker længe sad på bænken ved taxaerne uden at kunne få en, fordi ordet spredte sig. Det er da rart at opleve lidt solidaritet, fortsætter han.

Opbakning på Facebook

Jens Rossen valgte lørdag aften at fortælle om episoden i et opslag på sin Facebook-side. Et opslag der siden er nået ud vidt og bredt.

I skrivende stund har det 400 likes, over 100 delinger og mange kommentarer.

Læs også Guldsmed hyldes for speciel service: Måtte ikke røre ved kones tykke finger

Alle bakker op om chaufførens ageren.

- Dén slags bemærkninger er også den eneste grund til, at jeg har smidt nogen ud af bilen. Det hænder, at en ældre dame siger noget lignende. Så plejer jeg at sige: 'Jamen, vi har skam kun danske chauffører i Aarhus Taxa - danske chauffører med alle mulige hudfarver'. Der bliver som regel heller ikke sagt mere på turen, skriver en taxakollega blandt andre i kommentarfeltet.