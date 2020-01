Syg mand raserede frisørsalon og overfaldt flere personer

En frisørsalon fik ødelagt inventar, og ejeren blev udsat for vold tirsdag eftermiddag. Foto: Google Street View

Hvad der umiddelbart lignede en hel almindelig dag hos frisøren, blev alt andet end det hos Salon Frederik på Frederiks Allé tirsdag.

Omkring kl. 15 satte en 41-årig mand sig i en frisørstol i salonen og forlangte at blive klippet. Uden varsel udviklede situationen sig meget dramatisk.

- Pludselig skubbede manden en masse genstande ned fra en hylde, og da den 60-årige frisør bad ham gå ud af butikken, blev den 41-årige særdeles aggressiv og slog frisøren gentagne gange med knytnæver i ansigtet og på kroppen, oplyser Østjyllands Politi.

- Herefter tog manden en lille skulptur på stedet, som han slog om sig med og knuste flere spejle og genstande, lyder det videre fra politiet.

Spiste kage i 7-Eleven

En 29-årig mand i salonen forsøgte at standse den aggressive kunde, hvilket kun resulterede i, at han også blev slået med skulpturen.

Da ekspedienten bad ham stoppe, kastede den 41-årige kagen i hovedet på ham og begyndte herefter at kaste med vinflasker, som blev smadret rundt i butikken. Østjyllands Politi

Efter at have ødelagt en del inventar i forretningen løb den 41-årige mand ud af butikken og ind i en 7-Eleven på den anden side af Frederiks Allé.

- Her tog han en kage, som han begyndte at spise. Da den 55-årige ekspedient bad ham stoppe, kastede den 41-årige kagen i hovedet på ham og begyndte herefter at kaste med vinflasker, som blev smadret rundt i butikken, oplyser politiet.

Flaske fløj gennem butik

Da politiet ankom til 7-Eleven, så betjentene en flaske flyve ud af butikken, og de fik hurtigt anholdt den 41-årige, som blev sigtet for flere tilfælde af vold, grov vold og hærværk.

Han blev vurderet til ikke at være egnet til at sidde på politistationen og blev i stedet kørt til psykiatrisk afdeling efter afhøringen.

De to forurettede i frisørsalonen fik flere mindre skader efter overfaldet, men hverken de eller ekspedienten i 7-Eleven kom umiddelbart alvorligt til skade.

