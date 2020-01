Fem unge mænd dømt for knivoverfald ved gymnasium

Politiet var hurtigt talstærkt til stede på skolen efter overfaldet. Arkiv Foto: Per Oxenholt

Den 26. august var en dramatisk dag på Aarhus Købmandsskole i Risskov. Her blev en 17-årig elev overfaldet på voldsom vis af fem mænd.

Nu er gerningsmændene dømt.

Mændene er blevet idømt straffe på mellem et halv til halvandet års fængsel for at planlægge og deltage i overfaldet, hvor eleven blev sprøjtet i ansigtet med peberspray samt slået og sparket og stukket flere gange med kniv i ryggen og på hoften.

De fem dømte har fået forskellige domme, alt efter deres medvirken og ansvar for det grove overfald.

Den yngste slap billigst

Den yngste af dem, en 16-årig dreng, fik den mildeste straf på seks måneder fængsel, heraf tre måneder betinget, da retten ikke mente, at han havde været klar over, at de andre havde medbragt kniv.

Det er meget voldsomt og meget uhyggeligt, og vi håber aldrig, at vi skal opleve det igen. Politiet siger, at det er et internt opgør. I skal ikke være utrygge. Michael Jensen, rektor, i tale til eleverne

Han blev derfor kun dømt for den milde voldsparagraf og blev efterfølgende løsladt, da han har udstået sin straf i forbindelse med sin varetægtsfængsling.

Tre mænd på 19 år blev idømt et år og tre måneders fængsel, mens den sidste mand på 18 år fik den hårdeste straf på et år og seks måneders fængsel.

Chokerede elever

Den 17-årige dreng, der netop var startet i 1.G, blev stukket ned i rygeområdet foran skolen og søgte efterfølgende hjælp inde i gymnasiets kantine.

Kort efter knivoverfaldet på den 17-årige elev blev hele skolen kaldt til kantinen, hvor rektor fortalte om episoden. Her blev der især lagt vægt på, at eleverne ikke skulle føle sig utrygge.

En video, som TV2 ØSTJYLLAND er kommet i besiddelse af, viser rektor Michael Jensen tale til eleverne i kantinen.

- Det er meget voldsomt og meget uhyggeligt, og vi håber aldrig, at vi skal opleve det igen. Politiet siger, at det er et internt opgør. I skal ikke være utrygge. Vi oplever ikke, at elever bare bliver tilfældigt overfaldet herude, sagde rektoren blandt andet.

Tiltalt for endnu et overfald

De tre mænd på 19 år og ham på 18 år var, foruden overfaldet ved Aarhus Købmandsskole, tiltalt for røveri og grov vold på Jens Otto Krags Plads i Randers den 4. maj 2019.

Her truede de en 17-årig dreng til at aflevere sin jakke og sit ur, hvorefter de slog og sparkede ham flere gange i ansigtet og på kroppen og sprøjtede peberspray i ansigtet på ham.

De var også alle fire tiltalt for at have truet den 17-årige på livet, men det var dog kun den 18-årige, der blev fundet skyldig i det forhold.

Der er tale om voldsom og grov kriminalitet begået af relativt unge mænd. Derfor er jeg tilfreds med domsfældelsen og straffens længde. Jakob Beyer, senioranklager, Østjyllands Politi

Retten besluttede, at alle fire mænd, der har siddet varetægtsfængslet siden august, fortsat skal være varetægtsfængslet efter dommen.

Den kendelse kærede de alle til landsretten.

- Der er tale om voldsom og grov kriminalitet begået af relativt unge mænd. Derfor er jeg tilfreds med domsfældelsen og straffens længde, siger senioranklager Jakob Beyer.

Alle fem tiltalte modtog dommen.