Advarsel: Falsk betjent på spil

På under en måned er to personer blevet standset af en flask politibetjent med blåt blink på taget. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Mandag aften fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en 23-årig mand, som fortalte, at han var blevet stoppet af en udenlansk mand med blåt blik på taget i Ulstrup, der udgav sig for at være betjent.

Den 23-årige kom kørende af Slotsgade, da han konstaterer blåt blink bag sig og derfor holder ind til siden, men det står hurtigt klart for ham, at der er noget galt, fortæller Østjyllands Politi.

Da den 23-årig træder ud af bilen giver "betjenten" sig tilkende, og der kan han se, at det ikke er en rigtig betjent. Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi

- Da den 23-årig træder ud af bilen giver "betjenten" sig tilkende, og der kan han se, at det ikke er en rigtig betjent, da han hverken har uniform på eller politiskilt, som han kan vise. Derfor afviser han betjenten og kører videre, fortæller kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi er nu i fuld gang med efterforskningen.

- Det er noget, som vi ser alvorligt på, da det er vigtigt, at borgerne føler, at de kan stole på politiet, og at det er dem, der udfører opgaver med blåt blink, siger Jakob Christiansen

Anden gang inden for en måned

Det er nemlig heller ikke bare en enkeltstående sag.

Tilbage i december måned fik Østjyllands politi nemlig en anmeldelse om en lignende sag i Brabrand, hvor en mand også stoppede en bilist ved at sætte blåt blink på taget af sin bil.

- Vi ved endnu ikke, om der er tale om flere flaske betjente, eller om det er den samme, som har været på spil i Ulstrup og Brabrand, men begge sager indgår i efterforskningen, siger Jakob Christiansen.

Politiet kender ikke til motivet bag episoderne, men har en klar opfordring til borgerne, hvis man skulle blive stoppet.

- Hvis man er det mindste i tvivl, om en person retteligt er fra politiet, så skal man bede betjenten om legimation, og hvis det viser sig ikke at være en betjent, så skal man ringe til politiet med det samme, siger Jakob Christiansen.

