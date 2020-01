Endnu en brand i hærværksramt bygning

Østjyllands Brandvæsen sendte to røgdykkere ind for at slukke branden. Foto: Øxenholt foto

Siden den gamle IBM-bygning i Risskov i 2014 blev forladt, har det nærmest forvandlet sig til et spøgelseshus.

Onsdag aften måtte Østjyllands Brandvæsen igen rykke ud til en brand.

- Der var antændt nogle byggematerialer derinde. Ilden havde fået ret godt fat, så vi havde to røgdykkerhold inde for at slukke, siger indsatsleder Steen Bøje til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man tager ud og ser den bygning, så er det jo vanvittigt, hvor meget den er smadret indvendig. Der er nærmest ikke en hel rude tilbage. Steen Bøje, indsatsleder, Østjyllands Brandvæsen

Østjyllands Brandvæsen fik anmeldelsen klokken 18.35, da en privat borger ringede 112. Brandmændene fik hurtigt slukket branden og ingen personer kom noget til.

Den gamle IBM-bygning ligger på Vikærsvej i Risskov. Bygningen har nærmest forvandlet sig til et spøgelseshus, efter det blev forladt i 2014. Billedet her er fra september 2019.

Til gengæld er bygningerne efterhånden slemt tilredte.

Jeg synes, det er synd, at det bliver ødelagt sådan derude. Steen Bøje, indsatsleder, Østjyllands Brandvæsen

- Hvis man tager ud og ser den bygning, så er det jo vanvittigt, hvor meget den er smadret indvendig. Der er nærmest ikke en hel rude tilbage. Det er heller ikke første gang, vi er der, men jeg synes, det er synd, at det bliver ødelagt sådan derude, siger Steen Bøje.

Den over 4.000 kvadratmeter store ejendom husede engang 1600 IBM-medarbejdere. I 2014 blev bygningen forladt af virksomheden, og sidenhen har den stået hen i forfald.

I september 2019 var der også brand i IBM-bygningen. Her måtte brandvæsenet smide det brændte træ ud af bygningen for at sikre, at det ikke genantændte. Foto: Øxenholt foto

Lige siden kontoret lukkede, har balladen stået på - til stor ærgrelse for beboere i nærheden.

Det gør noget negativt for hele området Mette Hansen, Risskov

- Jeg synes, at det er enormt trist. Det har stået på i mange år, og jeg synes, at det er lidt en skændsel, sagde Mette Hansen, der er en af naboerne til bygningen, d. 7. september 2019 til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det tiltrækker jo også unge mennesker og mennesker, der skal have et sted at være. Det gør noget negativt for hele området, tilføjer hun.