Styrbare og varmesøgende kameraer skal forhindre flere drukneulykker

Tal fra sidste år viser, at otte mennesker er druknet i Aarhus Havn siden 2003. Og det skal et forsøg med henholdsvis styrbare og termiske kameraer nu sætte en stopper for.

Et pilotprojekt har siden efteråret undersøgt forskellige løsninger, der kan øge sikkerheden ved vandet og give beredskabet flere muligheder for at hjælpe ved drukneulykker.

Læs også Slut med ømme hundepoter - vulkanaske kan erstatte vejsalt

Konkret går projektet ud på, at man vil opstille seks kameraer – tre styrbare og tre varmesøgende termiske kameraer – som vil blive installeret langs havnefronten i Aarhus.

- Vi installerer tre styrbare kameraer, som efter en testfase vil kunne understøtte beredskabets arbejde, når der sker ulykker ved vandet. Samtidig installerer vi også tre termiske kameraer, som på sigt skal selv skal kunne sende en alarm, hvis det opdager, at en person er faldet i vandet, siger driftschef i Teknik og Miljø, Kim Gulvad Svendsen, i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

De styrbare kameraer ventes at kunne blive en aktiv del af indsatsen allerede ved opsætningen, mens de termiske kameraer har et væsentlig længere sigte, da de kræver en noget længere testfase.

Læs også Afghanske ildsjæle hjælper flygtninge og indvandrere i arbejde

Gode erfaringer fra Aalborg

De seks kameraer, der i første omgang installeres, dækker havnearealet mellem Dokk1 og Navitas samt den del af åen, der strækker sig fra Dokk1 til Skt. Clemens Bro.

Det er på baggrund af et samarbejde med Aalborg Kommune, hvor man har haft stor succes med især de styrbare kameraer, at man har valgt at implementere den nye løsning.

02:12 VIDEO: TV2 ØSTJYLLAND var tilbage i 2017 på besøg ved Aalborg Havn, hvor vi testede deres termiske kameraer, der nu også snart kommer til Aarhus. Luk video

Og aarhusianerne er glade for det nye tiltag.

- Det er jo super, hvis det kan hjælpe med at forhindre flere ulykker, siger Jonas Bundgaard fra Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Og han bakkes op af Katrine Møller Kristensen.

- Der er jo mange unge mennesker, der på en eller anden måde er drættet i vandet, som man ikke har kunnet finde, så er det jo meget fornuftigt. En ting er hele debatten om overvågningssamfund, men en anden ting er sikkerhed, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man ønsker at sikre en større del af åen og havnearealerne vil det kræve en politisk vedtagelse, da der i så fald skal indkøbes og installeres flere kameraer.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra Aarhus Kommune angående de nye kameraer, men det har ikke været muligt.

Læs også Kommune har kendt til problemer med Aarhus Rutebilstation i 27 år