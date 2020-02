Afghanske ildsjæle hjælper flygtninge og indvandrere i arbejde

Når Tim Taraki slutter arbejdsdagen som SOSU-assistent i Hjortshøj, tager han direkte videre til sit andet job.

Sammen med Amin Sharifi har han nemlig startet kompetencecentret NiiS, hvor de frivilligt hjælper flygtninge og indvandrere ind på det danske arbejdsmarked.

- Det er noget vi brænder for. Danmark har givet os rigtig meget, og det er derfor, at vi er villige til at give noget tilbage, siger Tim Taraki, grundlægger af foreningen NiiS, til TV2 ØSTJYLLAND.

For næsten 20 år siden kom Tim Taraki og Amin Sharifi til Danmark fra Afghanistan.

Her mærkede de hurtigt på egen krop, hvor svært det som flygtning kan være at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Det lykkedes for dem, men for rigtig mange i deres situation er jobsøgningen forbundet med store udfordringer. Derfor har de valgt at bruge deres egne erfaringer i en god sags tjeneste.

- Vi kan bidrage med noget mere omsorg over for de her mennesker, fordi vi ved, hvordan det er. Vi ringer til dem en gang i måneden, og spørger dem, hvordan det går. De kan komme forbi til en kop kaffe, hvor de fortæller om deres gode og mindre gode oplevelser. Vi prøver altid at gøre mere og mere, så de kan sig bedst muligt på arbejdspladsen, siger Tim Taraki.

Cameroonske Gidion er blandt de 30 flygtninge, som NiiS har hjulpet ind på det danske arbejdsmarked.

Allerede hjulpet 30 i arbejde

NiiS har nu rundet 30 mennesker, som de har hjulpet i arbejde. Og de to ildsjæle bag glæder sig lige meget over hver enkelt af dem.

- Når nummer 31 på et tidspunkt kommer i arbejde, så er vi lige så glade. Vi jubler, siger Tim Taraki.

En af de 30 er Gidion fra Cameroon. Han fik med Tim og Amins hjælp arbejde efter blot to måneder i Danmark.

- De har virkelig gjort en forskel i mit liv. Som fremmed i et nyt land møder du nogle udfordringer, men de har forklaret mig ting og hjulpet mig, så jeg er bare så taknemmelig, siger cameroonske Gidion, klient hos NiiS, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sammen håber Tim Taraki og Amin Sharifi at hjælpe mange flere flygtninge og indvandrere i arbejde.

- Drømmen er, at vi skal åbne sådan et kompetencecenter i alle byer i Danmark. Vi er klar til at gøre en forskel for det danske samfund, siger Amin Sharifi, grundlægger af NiiS, til TV2 ØSTJYLLAND.