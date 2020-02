Slut med ømme hundepoter - vulkanaske kan erstatte vejsalt

VIDEO: Vejsalt er ikke godt for hundepoter, dæk og naturen. Derfor afprøver Aarhus Kommune nu et nyt produkt.

Når sneen falder, og vejene iser til, køres tonsvis af salt ud på de østjyske veje og cykelstier.

Det er et grønt produkt, det sviner ikke ligesom salt gør. Jens Bruun, Aarhus Kommune.

Vejsaltet er dog ikke godt for natur, dæk og dyr, og derfor tester Aarhus Kommune nu et alternativ.

Vulkansk aske.

- Det er et grønt produkt, det sviner ikke ligesom salt gør, siger Jens Bruun, projektleder i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Produktet hedder EcoGrip, og Aarhus Kommune er den første i landet, der på nogle strækninger udelukkende 'salter' med EcoGrip.

- Hvis der ligger fem centimeter is på en cykelsti, varer det længe inden salt får det smeltet. Der er det her et rigtig godt produkt. Det ligger længere tid og bliver ikke skyllet af på samme måde, selvom det regner en lille smule, siger Jens Bruun.

Der er masser af salt på lager i Aarhus oven på den milde vinter i år.

Godt for dyr og planter

Den vulkanske aske er omkring fire gange så dyrt som salt, men man regner alligevel med, at udgifterne bliver de samme. Man slipper nemlig for at sprede ligeså meget, som hvis man brugte almindeligt vejsalt.

Desuden oplyser kommunen, at asken er godt nyt for blandt andet dyr, dæk og nærmiljøet, som ikke har godt af alt det salt, der bliver spredt om vinteren.

- Vi bruger det på stier og fortov, og hundene kan absolut ikke lide, at der ligger salt på fortovet. De får ondt i poterne.

EcoGrip er stadig på prøve og får sin endelige bedømmelse, når den milde vinter er ovre.