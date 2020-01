Saltspredere holder stille: Laveste forbrug af vejsalt i 20 år

Kalenderen siger vinter, men indtil videre har det været småt med frostgrader og glatte veje også her i Østjylland.

Det mærker man hos Vejdirektoratet, der har ansvaret for vinterberedskabet på knap 4000 kilometer motorveje og større hovedlandeveje.

Normalt spreder vi omkring 58.000 ton salt på en normal vinter, men sidste år brugte vi kun 27.328 ton. Carina Meldgaard Frandsen, Vejdirektoratet.

Her melder man om det laveste forbrug af vejsalt i 20 år.

- Vi skal tilbage til 2000 for at finde et tilsvarende lavt forbrug, forklarer teamleder Carina Meldgaard Frandsen fra Vejdirektoratet.

Opgørelsen tager udgangspunkt i saltforbruget fra januar til december 2019.

Sneplovene var udelukkende aktive på statsvejene i begyndelsen af året.

Det er ikke sket siden 2007, at statsvejene overhovedet ikke er blevet sneryddet i årets sidste måneder.

Masser af vand

Mens vinteren er fattig på frost og sne, har den til gengæld budt på store mængder vand.

De mandskabstimer, kommunen har sparet på snerydningen, er således blevet brugt på at bekæmpe vandmasser.

- Vi har haft nok at gøre med at rydde grøfter og grave ekstra kanaler, så vandet bedre kan afledes, siger hun.

Og noget tyder på, at vintrene også fremover bliver mere våde end kolde.

- Vi er i hvert fald begyndt at betragte vores vinterkonto som en nedbørskonto til den her del af året, siger Lone Rossen.

Selv om vinteren ikke er slut endnu, er der ikke umiddelbart udsigt til markante ændringer.

Ifølge langtidsmeteorolog Steen Hermansen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) fortsætter den milde vinter.

- Det er dog vigtigt at nævne, at vejret har det med at variere, og sidste halvdel af vinteren er altid den koldeste.

- Så gennemsnittet for de næste ugers vejr vil højst sandsynligt gemme på et par korte indslag af vintervejr, og så må vi ikke glemme, at marts også kan byde på reelt vintervejr, siger han til DMI's hjemmeside.

I Odder tog de i 2015 en ny og mere effektiv version i brug.

Den nye saltspreder brugte til forskel fra de tidligere saltspredere varmt vand.

Saltsprederen har monteret et fyr for enden, som opvarmer vandet til 95 grader, inden det bliver blandet med saltet og spredt ud:

Det var godt for pengepungen og miljøet:

- Samtidig gør det så også, at vi med denne model kan gå en lille smule ned i saltmængde med den samme effekt, så det er også godt for miljøet, fortalte Leo Kristoffersen.