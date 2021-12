Så mange østjyske børn har fået første stik

Da 10-årige Oskar Bonde modtog invitationen til at blive vaccineret, fortalte han sine forældre, at han først skulle tænke sig om. Men derefter var han sikker i sin sag:

- Det er fordi, min mor har haft kræft. Jeg er bange for, at hun får corona, så hun får det svært. Det er også for at hjælpe min familie, siger han.

Bedre end de unge

Ifølge afdelingssygeplejersker ved vaccinationscenteret på Aarhus, er vaccinationerne af de 10-11-årige gået smertefrit.

- Det er gået rigtig godt. Overraskende godt vil jeg sige, siger afdelingssygeplejersker ved vaccinationscenteret på Aarhus Ø, Leni Hartman Johansen.

Som det ser ud nu, klarer børnene sig tilsyneladende bedre end de unge.