Praktiserende læger klar til at vaccinere mod corona

Det er ikke alle praktiserende læger, der vil tilbyde at give stikket, men på corona.rm.dk vil der løbende blive opdateret om, hvilke klinikker der er med. Man kan også fortsat blive vaccineret i de regionale vaccinationscentre.

- Regionen har bedt os hjælpe, for at sætte skub i vaccineindsatsen. Vi har rammerne til at vaccinere, og nogle af os har også ressourcerne. Derfor er det helt naturligt, at vi stiller op, siger Henrik Idriss Kise, praktiserende læge og formand for Praktiserende Lægers Organisation Midtjylland.

Man kan fortsat først bestille tid til vaccination, når man har modtaget en indkaldelse, oplyser regionen.

Hvilke læger, der tilbyder vaccination, bliver offentliggjort på hjemmesiden fredag 3. december og opdateres derefter hver fredag.