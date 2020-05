Restaurant har sat afspærringsbånd op på populært areal: - Vi har også en forpligtelse

For mange mennesker og folk der sidder for tæt. Det er årsagen til, at restauranten og baren, Lecoq, har valgt at sætte rødt og hvidt afspærringsbånd op på det populære areal "Højen" ved Graven i Aarhus midtby.

- Vi driver restauration overfor, så vi har også en forpligtelse til at holde styr på, hvad der foregår udenfor, så det er vores løsning, siger Troels Thomsen, der er ejer af Lecoq, til TV2 ØSTJYLLAND.

Restaurant- og bar-ejeren fortæller, at det grønne areal er omkring 100 kvadratmeter, og at det er blevet inddelt i seks felter, hvor de opfordrer folk til maksimalt at samle sig otte personer inden for hvert felt.

- Vi har oplevet en god effekt, og der har været stor forståelse for, at vi skal passe på hinanden, siger Troels Thomsen.

Foto: Frans Novak

Tidligere på ugen etablerede politiet 'Højen', der også kaldes 'Hipsterhøjen', som et hotspot-område, som er områder, der føres skærpet tilsyn med i forbindelse med risikoen for smitte med coronavirus.

Og nu har restaurant og bar, Lecoq, bidraget med deres løsning på udfordringen med de mange mennesker, der forsamler sig på det grønne areal.

- Vi har været i dialog med politiet hernede om, hvad vi kunne gøre for at passe på brugerne af 'Hipsterhøjen', så det er forsvarligt, og det er indtil videre en første løsning, siger ejer Troels Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ejeren tilhører arealet kommunen, og han fortæller, at han mandag vil underrette dem om tiltaget.

