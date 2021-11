Politiet: Ledende rocker får lang fængselsstraf

Den 55-årige rocker blev ved retten i Aarhus idømt tre et halvt års ubetinget fængsel for at have været bagmand i et Aarhus-baseret narkonetværk.

Krypterede beskeder

Det er politienheden Særlig Efterforskning Vest, som har stået for efterforskningen, der tidligere har sendt to mænd på 38 og 40 år i fængsel for at have leveret hash til kunder og samlet penge ind.