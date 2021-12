Parkeringsvagt angrebet af palleløfter

Som parkeringsvagt må man finde sig i en del. Men for en kvindelig parkeringsvagt i Aarhus startede mandag morgen noget voldsomt ud.

For på Amaliegade, nær stormagasinet Salling i det indre Aarhus, holdt en lastbil ulovligt parkeret, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten. Det opdagede en 28-årig kvindelig parkeringsvagt, der efter et forsøg på at finde føreren af lastbilen, begyndte at udarbejde en parkeringsbøde.