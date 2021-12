Han har båret på en hemmelighed, siden han var barn - nu åbner han op for første gang

I samme periode blev Ilse Wilmot gravid og ventede parrets søn Karl Frederik. Men Jacob Haugaard begyndte at søge ud i troldeskoven igen. Efter fem år som ædru drak Jacob Haugaard sig fuld for første gang til en fest. Og flere gange fulgte efter.

Samtidig var der konstant bud efter makkerparret Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard. De blev hyret til at lave en spillefilm.

Det krævede et manus og dermed hårdt arbejde for de uerfarne komikere. Men det hårde arbejde gav pote, og deres første film 'Jydekompagniet' blev en kæmpe succes. Det betød, at reklamebranchen fik øjnene op for de to, der begyndte at lave squash-reklamer – som blev stort. Derefter gik der ikke lang tid før, at film nummer to blev sat i værk.