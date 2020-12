Jacob Haugaard: Det er en fantastisk mand, der er gået bort

Han har lige fået beskeden i telefonen. Evald Krog er død, 76 år gammel. Grundlæggeren af Muskelsvindfonden, manden bag Grøn Koncert og Jacob Haugaards nære personlige ven.

- Jeg er ked af det. Rigtig ked af det. Jeg skal lige have lidt tid til at sørge over det her. Jeg er i sorg, siger entertaineren til TV2 ØSTJYLLAND.

Evald Krog opfandt Jacob Haugaard som konferencier på Grøn Koncert, og det blev begyndelsen på et venskab, der varede frem til Evald Krog døde tirsdag.

- Det er en kæmpe, der er faldet der. Han har betydet uendeligt meget for mig, siger han.

Ingen klynk

Evald Krog levede med muskelsvind hele sit liv. I 2016 fik han konstateret Alzheimers sygdom, men han brokkede sig aldrig.