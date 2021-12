Kvindelig studerende sigtet for at forfalske coronapas

Under et rutinetjek syntes en medarbejder på skolen, at det så forkert ud, da en studerende fremviste et screendump af et coronapas. Det lignende nemlig, at datoen var blevet ændret.

Medarbejderen tog derfor kontakt til sin leder, som efterfølgende kontaktede den 25-årige kvindelige elev, der havde fremvist et screendump af sit coronapas.

Blev bedt om at gå udenfor

Den 25-årige kvinde erkendte, at hun havde ændret datoen, men at screendumpet var blevet slettet. Lederen kontaktede politiet, og kvinden blev bedt om at vente, indtil politiet ankom.