Opråb til podere: Simon gider ikke høre om ”fisse, fitten og høj musik”

Det er ikke første gang, Simon Petersen oplever, at han bliver inddraget lidt for meget i podernes privatliv, når han er forbi testcentret. Denne gang var det dog værre end sædvanligt.

Hvad er problemet i, at de taler om deres fritid?

- Problemet er emnerne. De må gerne snakke med folk om perleløg og hvad det ellers kunne være, men når man står flere meter fra dem, og man kan høre, at de scorede i går, og at de skal ned og pumpe jern efter arbejde, bliver det for meget, siger Simon Petersen.

- Det er noget andet, hvis det foregår på et lager eller i et køkken, hvor det kun er blandt kolleger.

Ja, du er jo selv kok. Der kan vel også være en frisk omgangstone?

- Sagtens. Men det er i et lukket køkken. Er det et åbent køkken, så er det kæft, trit og retning. Er man langt fra kunderne, er det en anden tone, man kan føre. Hvis jeg er tæt på kunder, nævner jeg jo ikke, at jeg fik et ordentlig skrald i går, siger han.

Oplevelsen deler vandene

Simon Petersen har delt sin oplevelse i et Facebook-opslag i gruppen Facebook Randers. Beretningen har i den grad sat gang i debatten, hvor en del af kommentarerne bakker op om Simon Petersens synspunkter – at der simpelthen mangler lidt pli og respekt.