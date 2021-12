93 procent af alle ubetalte politibøder tilhører mænd

Netop nu er et større eftersøgningsarbejde i gang omkring havnen i Aarhus. Østjyllands Politi frygter, at en 29-årig mand er faldet i vandet, da han natten til søndag skulle hjem fra arbejde. Manden, der kommer fra Irland, havde drukket fyraftensøl med nogle kammerater på Pub'en i Jægergårdsgade lørdag aften, da han omkring klokken 1 sagde farvel for at gå hjem til sin søster på Aarhus Ø og sove. Men han dukkede aldrig op. Ifølge Politiet er hans telefon dog gået på en mast ved Grethe Løchtes Gade på Aarhus Ø ved 3-tiden, men her stopper sporet. Så nu beder Politiet alle erhvervsdrivende på Strøget og de omkringliggende gader tjekke deres overvågningskameraer.