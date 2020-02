Overfaldsmænd gemte sig i buskads og skød peberspray på cyklist

En 27-årig mand blev natten til lørdag udsat for et røveriforsøg i Botanisk Have i Aarhus.

Klokken 03.19 kom den 27-årige cyklende på stien gennem Botanisk Have. Her trådte en mand ud foran ham og råbte, at den 27-årige skulle standse og aflevere sine penge.

Da den 27-årige cyklede videre skød overfaldsmanden peberspray i ansigtet på ham, hvor efter to personer kom frem fra et buskads og sammen med overfaldsmanden begyndte at jage den 27-årige, der formåede at cykle videre.

Efter cirka 50 meter opgav de tre mænd deres forfølgelse, og cyklisten kunne komme væk i sikkerhed.

Har du set noget?

- Vi er meget interesseret i at høre fra personer, der måske har set de tre overfaldsmænd og har oplysninger om deres signalement og så videre, siger Morten Hansen, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.

De tre mænd beskrives alle som værende almindelige af bygning og 180-185 centimeter høje. De var alle iført mørkt tøj med hætter og havde maskering for ansigtet. manden, der skød peberspray på cyklisten, talte dansk med accent.

Botanisk Have ligger i det centrale Aarhus lige ved siden af Den Gamle By. Foto: Google Maps