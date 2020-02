Ansat på hospital smittet med coronavirus - 30 i karantæne

Genrefoto. Det er her på Aarhus Universitetshospital i Skejby, at personen er testet positiv for coronavirus. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Den tredje dansker, der er blevet smittet med coronavirus, er ansat på Aarhus Universitetshospital.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på en pressebriefing lørdag morgen klokken 9.00 på hospitalet i Skejby.

- Det drejer sig om en medarbejder fra Aarhus Universitetshospital, som har været i tæt kontakt med en italiener. De har mødtes i München, og medarbejderen er blevet smittet der, siger direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted.

Hun understreger, at den danske medarbejder isolerede sig selv, så snart han fik at vide, at den italienske person var smittet.

Medarbejderen blev testet fredag på hospitalet i Aarhus, som efterfølgende har analyseret en halspodning fra personen, der er positiv for COVID-19 (ny coronavirus).

Nyeste corona-tal Få her overblikket over, hvor mange der er døde og helbredt efter udbruddet af covid-19 på verdensplan. Samlet antal smittede 85.187 Samlet antal døde 2.924 Samlet antal helbredte 39.545 Opdateret 29. februar 2020, 08:31 Kilde: TV 2 / The Johns Hopkins Center for Health Security

30 personer i hjemmekarantæne

Efter at det blev bekræftet, at han var smittet, gik myndighederne i gang med at opspore de personer, som medarbejderen var været i tæt kontakt med.

Den smittede arbejder på hospitalets afdeling for hud- og kønssygdomme, og han har været i kontakt med både andre ansatte samt patienter.

Ifølge Anne-Marie Vangsted vil omkring 30 personer - heriblandt både patienter og kollegaer på Aarhus Universitetshospital - blive sat i hjemmekarantæne, fordi de har været i kontakt med medarbejderen.

Vedkommende er lige nu selv i hjemmekarantæne, og ifølge Lars Østergaard, der er ledende overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, har vedkommende det efter omstændighederne det godt.

Den smittede person nåede at arbejde tre dage på hospitalet, inden virussen blev opdaget, fortæller Lars Østergaard.

- I de tre dage ved vi præcist, hvad han har lavet, og hvem der har været i risiko for at blive smittet, siger Lars Østergaard.

Ingen smittespredning i Danmark

Anne-Marie Vangsted fortæller, at man har kontaktet flere af dem, der har været i kontakt med vedkommende, og at det arbejde er i fuld gang lige nu.

- Hører man ikke fra os, så er der ingen risiko, slår Anne-Marie Vangsted fast.

Hun understreger, at samtlige danskere, der foreløbig er blevet testet positiv for virusset, er blevet smittet i udlandet.

- Der er altså ikke på nuværende tidspunkt smittespredning i Danmark, siger hun.

Ifølge lægefaglig direktør Claus Thomsen på Aarhus Universitetshospital vil det seneste smittetilfælde ikke få konsekvenser for driften af sygehuset, men det kan dog resultere i enkelte aflysninger.

- Afdelingsledelsen ser på, hvordan vi kan sikre behandlingen. Nogle af de personer, der nu er i karantæne, skulle have været på arbejde i dag og de kommende dage. Det kan komme til at betyde aflysninger for nogle patienter, siger Claus Thomsen.

Kontakt egen læge

Styrelsen for Patientsikkerhed understreger, at det er vigtigt, at man ringer til sin egen længe eller lægevagten, hvis man inden for de seneste 14 dage har været i områder med udbredt smitte og har fået symptomer som feber, hoste eller åndenød.

Rådet gælder også, hvis man har været i tæt kontakt med en person, der er mistænkt eller har fået påvist sygdommen.

Symptomer på coronavirus * Man kan være smittet uden at få symptomer. Hos de fleste begynder sygdommen med forkølelsessymptomer som snue med næseflåd, nysen og ondt i halsen, eventuelt ledsaget af lettere sygdomsfornemmelse og let feber.

* Oftest følges denne tilstand i løbet af et par dage af tilstoppet næse og hoste.

* I sjældne tilfælde kan coronavirus være årsag til luftvejsinfektioner som falsk strubehoste, bronkitis og lungebetændelse.

* Alvorlig sygdom ses især hos ældre og svækkede personer.

* Smitte overføres ved nys eller host eller indirekte kontakt i form af sekret fra hænder.

* Der er ingen behandling for infektion med coronavirus. Patienter kan hjælpes med medicinsk behandling for at lindre symptomer.



Kilde: Sundhedsstyrelsen

Torsdag blev det første smittetilfælde i Danmark bekræftet. Her blev en medarbejder på TV2 testet positiv, efter at han var hjemvendt fra en skiferie i Norditalien.

Fredag stod det klart, at endnu en dansker var blevet smittet - ligeledes efter en rejse i Norditalien.

Omkring 200 personer er foreløbig blevet testet for coronavirus i Danmark, og en række er blevet sendt i hjemmekarantæne, fordi de har været i tæt kontakt med en smittet.

Det gælder blandt andet 16 medarbejdere fra TV2.

