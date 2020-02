Øjenvidne til skyderi: - Det er ganske forfærdeligt

VIDEO: Henrik Jørgensen var øjenvidne til et skyderi uden for hans lejlighed i Tilst. Hans egen bil blev beskadiget under episoden.

I går aftes sad Henrik Jørgensen fra Tilst og spillede skydespil på sin PlayStation, da han pludselig bliver afbrudt af et rigtigt skuddrama lige uden for vinduet.

- Jeg hører noget der lyder som fyrværkeri eller noget i den stil, inden det går op for mig, at der er blevet affyret skud. Så hører jeg en bil gasse voldsomt op. Helt retarderet kørsel, siger Henrik Jørgensen, beboer i Søhøjen, Tilst, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Det er ganske forfærdeligt, at det kan ske. Selvom Tilst ikke er så stille og roligt længere, så plejer der ikke at ske noget lige her. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig det her.

Jeg sidder og er ved at afslutte mit spil, som er et skydespil, da min kat reagerer på noget udenfor. Jeg kunne senere læse mig frem til, at en mand var afgået ved døden. Henrik Jørgensen, Tilst.

Afbrudt midt i skydespil

- Jeg sidder og er ved at afslutte mit spil, da min kat pludselig reagerer på noget uden for. Jeg prøver at kigge ud af vinduet, men kan ikke rigtig se noget, så i stedet overvejer jeg at gå ned med skraldespanden, fordi jeg er nysgerrig, men gør det heldigvis ikke, siger han.

Henrik Jøgensens egen bil blev også beskadiget under episoden.

- Jeg kunne læse mig frem til, at en mand der er afgået ved døden, blev likvideret i sin egen bil, og efterfølgende er kørt direkte ind i vores bil, siger han.

Mand fundet død

TV2 ØSTJYLLAND skrev tidligere i dag om episoden, hvor en 25-årig mand sent torsdag aften blev skudt og dræbt i Tilst ved Aarhus.

Klokken 23.29 torsdag aften modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at der var blevet affyret flere skud på en parkeringsplads på Søhøjen i Tilst.

Her fandt de en 25-årig mand siddende livløs i en bil.

Det var ved Søhøjen i Tilst, den 25-årige mand blev skudt og dræbt torsdag aften. Foto: Arkiv / Google Maps

Den 25-årige mand var blevet ramt af flere skud, og selvom politiet straks begyndte at yde førstehjælp, stod mandens liv ikke til at redde.

Den 25-årige mand blev kort efter politiets ankomst erklæret død.

Mistænkelig bil fundet udbrændt

De foreløbige undersøgelser tyder på, at der har været to biler på parkeringspladsen forud for skyderiet.

Den ene var den Range Rover, som den 25-årige mand blev fundet dræbt i.

Den anden kan have været en sort BMW, som blev fundet udbrændt på Hadstenvej 221 i Sabro et kvarter efter skyderiet.

Vi vil gerne have, at man henvender sig til vores betjente eller kontakter os telefonisk, hvis man har set eller hørt noget i relation til sagen. Klaus Arboe Rasmussen, chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi

Politiet har arbejdet på gerningsstedet hele natten, hvor de har talt med flere vidner.

Østjyllands Politi kan ikke sige noget konkret om motivet, men der er indikationer på, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø.

Vidner søges

Østjyllands Politi søger nu vidner, der kan have set eller hørt noget i forbindelse med aftenens skudepisode.

Derudover vil de gerne høre fra personer, der kan have set en eller flere biler i området mellem Tilst og Sabro, hvor den sorte BMW blev brændt af cirka klokken 23.40.

Østjyllands Politi kører deres mobile politistation til gerningsstedet, Søhøjen i Tilst, hvor den vil stå fra klokken 10 fredag.

Her kan beboere i området komme og tale med betjentene.

- Vi kører til Tilst for at være synlige og skabe tryghed for beboerne i området, og vi vil gerne have, at man henvender sig til vores betjente eller kontakter os telefonisk, hvis man har set eller hørt noget i relation til sagen, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

Østjyllands Politi har ikke fastlagt et motiv og efterforsker stadig drabet bredt.