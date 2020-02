Corona-mistanke på skole afkræftet: Lærer er ikke smittet

To unge mænd med masker på College360. Det er ikke en del af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at elever skal bære masker. Personerne på billedet har selv valgt at tage masker på. Foto: Karl Erik Lørup

Tidligere fredag frygtede man, at en medarbejder fra College360 i Silkeborg havde fået coronavirusset. Det er ikke tilfældet, lyder det nu fra skolen.

- På College360 er vi glade for at kunne annoncere, at undersøgelsesresultaterne fra Aarhus Universitetshospital nu er kommet, og viser, at der IKKE er tale om en infektion med coronavirus hos vores medarbejders familie, oplyser skolen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læreren var i hjemmekarantæne med sin familie efter, at et familiemedlem havde udvist symptomer efter en rejse til Italien.

På College360 vender man nu tilbage til almindelig skoledrift – dog med forhøjet opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring forebyggelse af smitte.

Tager sine forholdsregler

Allerede da det kom frem, at familien var i hjemmekarantæne, besluttede skolen at øge fokusset på coronarisikoen.

- Vi får en masse opringninger, og vi har flyttet rundt på håndspritsautomater og sat informantionsplakater op, som vi har fået af myndighederne. Vi har hele tiden haft håndsprit, men nu er der en ekstra opmærksomhed omkring det hele, men ellers er det en meget normal dag, sagde Henrik Toft, der er direktør på College360, tidligere fredag til TV MIDTVEST.

Henrik Toft oplyste, at skolen følger Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Eleverne blev ikke bedt om at blive væk fra skolen.

Coronasmitte i Danmark

Torsdag kom det frem, at den første dansker er bekræftet smittet med coronavirus. Fredag har yderligere en person fået konstateret smitten på Rigshospitalet i København.

Den første smittede er en medarbejder på TV 2, der i sidste uge var på skiferie i det nordlige Italien med sin familie.

Vi må forvente at se flere tilfælde i de kommende dage og uger. Sundhedsstyrelsen

Det første danske tilfælde med coronavirus fik i går Sundhedsstyrelsen til at udsende en pressemeddelelse. Her skriver Sundhedsstyrelsen, at man vurderer, at der kommer flere tilfælde af coronavirus i den næste tid.

Hvilket ganske rigtigt viste sig at holde stik fredag.

- Efter udviklingen i Italien over weekenden, havde vi forventet snart at se tilfælde af Covid-19 i Danmark, så vi er ikke overraskede, og vi må forvente at se flere tilfælde i de kommende dage og uger, skrev Sundhedsstyrelsen i går.

