Mistanke om corona: Lærer fra Silkeborg er i karantæne med familien

En lærer fra College360 Bredhøjvej 8 i Silkeborg er sat i karantæne med sin familie.

Det bekræfter Henrik Toft, der er direktør på College360 over for TV MIDTVEST.

Medarbejderen er i karantæne, mens myndighederne undersøger, om et familiemedlem til læreren er smittet med coronavirus i forbindelse med en rejse til Italien.

Ekstra fokus på håndhygiejne

Ifølge Henrik Toft bliver det over middag be- eller afkræftet, om lærerens familiemedlem er smittet med coronavirussen Covid-19.

- Vi får en masse opringninger, og vi har flyttet rundt på håndspritsautomater og sat informantionsplakater op, som vi har fået af myndighederne. Vi har hele tiden haft håndsprit, men nu er der en ekstra opmærksomhed omkring det hele, men ellers er det en meget normal dag, siger Henrik Toft.

Henrik Toft oplyser, at skolen følger Sundhedsstyrelsens anvisninger, og at man afventer, hvad prøverne af læreren og hans familie viser.

Eleverne er på nuværende tidspunkt ikke blevet bedt om at blive væk fra skolen.

Coronasmitte i Danmark

Torsdag kom det frem, at den første dansker er bekræftet smittet med coronavirus.

Der er tale om en medarbejder på TV 2, der i sidste uge var på skiferie i det nordlige Italien med sin familie.

Det første danske tilfælde med coronavirus fik i går Sundhedsstyrelsen til at udsende en pressemeddelelse. Her skriver Sundhedsstyrelsen, at man vurderer, at der kommer flere tilfælde af coronavirus i den næste tid.

- Efter udviklingen i Italien over weekenden, havde vi forventet snart at se tilfælde af Covid-19 i Danmark, så vi er ikke overraskede, og vi må forvente at se flere tilfælde i de kommende dage og uger, skrev Sundhedsstyrelsen i går.