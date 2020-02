Østjysk iværksætter masserede sig til millioninvestering fra ’løver’

Aarhus-virksomheden RaskRask har fået to garvede investorer med på holdet. Foto: DR / Carsten Andersen

Der er efterhånden en del østjyder, der er løbet med investeringer i DR-programmet Løvens Hule, og torsdag aften blev endnu en investering hentet hjem til landsdelen. Endda i millionklassen.

Det var den 33-årige Aarhus-iværksætter Albert Kirk Iversen, der stod foran ’løverne’ i håb om, at de ville købe sig ind i hans virksomhed, RaskRask.

RaskRask er en online platform, hvor man kan bestille en certificeret massør til sit eget hjem.

Massørerne havde Albert Kirk Larsen også med sig ind i tv-studiet – én til hver af programmets fem investorer.

Det træk fik stifteren af JustEat, Jesper Buch, til at kalde ham en ”fedterøv”.

Budkrig endte i investering

Det var dog næppe kun skuldermassagens fortjeneste, at det lykkedes Aarhus-virksomheden at sikre sig en investering.

Efter en benhård forhandling om, hvordan virksomheden skulle værdiansættes, købte Christian Arnstedt og Jan Lehrmann tilsammen 20 procent af virksomheden for halvanden million kroner.

- Jeg er meget tilfreds. Vi havde sat værdiansættelsen højt fra start, så vi havde noget at forhandle med. Vi kom lidt længere ned, end vi havde tænkt, men det vigtigste var at få de to herrer med ombord, siger Albert Kirk Iversen, der er direktør i RaskRask, til TV2 ØSTJYLLAND.

Også Jesper Buch, gav et bud, men ikke et Albert Kirk Iversen ville gå med til.

Fra 100 til 150 massører

Som andre deltagere i programmet også har erfaret, følger der nogle vilde dage, efter det bliver sendt. Derfor har RaskRask også forberedt sig på, at efterspørgslen ville stige.

- Vi har skubbet på for at få flere massører ombord op til Løvens Hule, så nu har vi 150 massører og rigtig mange på vej, siger Albert Kirk Iversen.

Udover at holde en pitch havde RaskRask også fem massører med inde i studiet, så investorerne kunne prøve en massage på egen krop. Foto: DR / Carsten Andersen Foto: DR / Carsten Andersen

Da han stod foran 'løverne', var der 100 massører tilknyttet, og han glæder sig til, at virksomheden nu kan udvikle sig yderligere med hjælp fra de garvede ’løver’.

- Vi har en vision om at hjælpe folk til en god pris og gøre en forskel, og med den her investering kan vi gå ud og blive meget større, siger RaskRask-direktøren, der har som ambition at nå til udlandet med virksomheden på sigt.

Albert Kirk Iversen er født og opvokset i Aarhus og blev i 2016 kåret som årets iværksætter på Aarhus Universitet, hvor han også har studeret.

RaskRask holder til i et iværksætter-kontorlandskab på Karupvej i Aarhus.