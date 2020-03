Nyt forbud og vrede chauffører: - Vi vil ikke køre med døden som passager

Det skal ikke længere være muligt for Midttrafiks passagerer at sidde på de forreste sæder i bussen. Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Vi skal passe på hinanden, og det gælder også vores buschauffører.

Midttrafik indfører onsdag et forbud mod at sidde på de forreste sæder i busserne.

- Vi beder vores chauffører om at køre bus i en presset situation, og nogle chauffører har meldt ind, at de er nervøse ved, at folk sætter sig på de forreste sæder, siger HR- og kvalitetschef hos Aarhus Sporveje, Bjarne Larsen, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Vi kører kun med en fjerdedel af det normale antal passagerer, og så er der ingen grund til, at de sidder forrest. For nogle chauffører kan det være angstprovokerende at sætte sig ind i en bus med X antal passagerer, hvoraf nogle af dem kan være smittet med coronavirus.

Aarhus Sporveje har sikret sig "alt det sprit, vi kan skaffe", lyder det fra HR-chef Bjarne Larsen.

Ikke hørt dronningens tale

Forbuddet skyldes konkrete situationer, hvor buschauffører har følt sig utilpasse.

- Der er tilfælde, hvor en passager har siddet og hostet lige bag chaufføren, og der er også nogle grupper af unge mennesker, der tydeligvis ikke har hørt dronningens tale, siger Bjarne Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Fredag den 13. marts indførte Midttrafik et forbud, der betyder, at passagerer ikke længere må benytte bussernes fordøre. Nu er det kun svagtseende og blinde, busserne samler op den vej.

Det er normalt ikke et problem, at folk sætter sig forrest i busserne, og ifølge Bjarne Larsen foregår busturene i denne tid generelt "stille og roligt".

"3F Randers har forgæves forsøgt at råbe Midttrafik op, men Midttrafik mener åbenbart at kontant betaling er vigtigere end sundheden", lyder det i pressemeddelelse.

Dybt uansvarligt

Midttrafiks forbud falder samme dag, som buschaufførerne i 3F Randers giver udtryk for, at de er dybt frustrerede over selv samme selskab.

Det skyldes, at Midttrafik fastholder, at det skal være muligt at betale kontant i busserne.

De randrusianske buschauffører skal være bekymrede for smitteoverførsel, ligesom buschaufførerne ifølge en pressemeddelelse er bange for at kunne være smittebærere.

"3F Randers Transportgruppe finder det hovedrystende og dybt uansvarligt, den måde som Midttrafik handler på. Vi er sådan set ret ligeglade med deres skrivebordsafgørelser. Vi vil ikke køre med døden som passager", står der i pressemeddelelsen.

Chauffører kræver sprit og handsker

Onsdag morgen har busser, der skulle være kørt ud fra Nykøbing Falster, desuden holdt stille.

Det skyldes, at chaufførerne har været til møde med deres arbejdsgiver, da de ønsker værnemidler i busserne mod coronavirusset, skriver Folketidende.dk.

- Vi er en del af beredskabet i øjeblikket, og vi skulle gerne holde os raske, siger talsmand Bent Kressner fra chaufførgruppen ifølge Folketidende.dk.

Chaufførerne i Nykøbing Falster vil også have kontanter ud af busserne, så de ikke skal røre ved pengene. De vil samtidig have handsker og håndsprit til rådighed.

Iføge Bjarne Larsen fra Aarhus Sporveje har selskabets chauffører "alt det håndsprit, vi kan skaffe" til rådighed.

- Indtil videre har vi lige fået det til at køre rundt. Vi har også lagt nogle handsker ud, hvis man skal veksle penge, men det er ikke en god idé at have handsker på hele tiden, for så sidder smitten bare der i stedet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Midttrafik.